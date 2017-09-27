صراحة – محمد المحسن : خالفت وزارة التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي (153) مكتبة ومحل قرطاسية في مختلف مناطق المملكة لعدم التزامها بالاشتراطات النظامية.

ونفذت الفرق الرقابية خلال الفترة (26 ذو الحجة 1438هـ حتى الأول من محرم 1439هـ) عدد (3124) زيارة ميدانية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية بهدف مراقبة الأسواق والتأكد من توافر المنتجات والسلع، وضبط الأسعار.

وتصدرت مخالفة عدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة إجمالي المخالفات المحررة بواقع (119) مخالفة بنسبة بلغت 78%، تلتها مخالفة عدم كتابة البيانات التجارية والفواتير باللغة العربية “على الأقل” بواقع (19) مخالفة، ثم الامتناع عن إعطاء فواتير للعملاء بواقع (8) مخالفات. كما ضبطت الفرق الرقابية مخالفات أخرى مثل: اختلاف سعر الرف عن النظام المحاسبي (الكاشير) والإعلان عن تخفيضات دون وجود ترخيص وعدم ذكر بيانات بلد الصنع على المواد والمستلزمات إضافة إلى بيع سلع مقلدة.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق (بلاغ تجاري) أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.