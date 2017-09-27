صراحة – خالد الحسين : دعت بلدية محافظة الخبر المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.

جاء ذلك خلال حملة أطلقتها إدارة النظافة في البلدية تم على إثرها إزالة نحو 5000 ملصق من جميع أحياء الخبر.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي إن وضع الملصقات والإعلانات العشوائية على اللوحات الإرشادية المرورية أو أسماء الشوارع وأعمدة الإنارة يمثل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرق نظراً لتسبب هذه الملصقات في طمس وإخفاء المعلومات الموجودة على اللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى أنها تشوه المظهر العام للمدينة.

وأكد أن البلدية تسعى إلى الحد من هذه الظاهرة السلبية, منوها أنه في كثير من الأحيان تلجأ تلك الجهات الإعلانية بوضع مواد لاصقة يصعب إزالتها أو تبقي أثرا يشوه المرافق العامة بعد إزالة الملصق, وأضاف بأنه يتم بشكل أسبوعي إزالة العشرات من تلك الإعلانات في مختلف أعمدة الإنارة واللوحات والاشارات المرورية في الشوارع والتقاطعات، إلا أنه يعاد وضعها مرة أخرى من قبل المخالفين.

وأكد الزايدي أن الإجراءات النظامية ستتخذ للحد من تلك المخالفات والحفاظ على المظهر العام للمدينة من التلوث البصري والإعلانات التجارية المخالفة, من خلال حصر أسماء كافة المؤسسات التي قامت بلصق إعلاناتها لتطبيق الغرامات عليها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, ودعا في الوقت ذاته المطابع والمؤسسات الإعلانية والتجارية وكذلك الافراد بعدم تركيب أي إعلان سواء داخل الأحياء السكنية أو الشوارع التجارية والأرصفة، إلّا بعد التنسيق مع البلدية والحصول على التراخيص والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن.