صراحة – فيصل القحطاني : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 6,79 نقطة ليقفل عند مستوى 7233,31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2,6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 69 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعاونية، ميدغلف للتأمين، وتكافل الراجحي، وسلامة، وبدجت السعودية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، ومجموعة الحكير، والبحر الأحمر، وإعمار، والجماعي، فكانت

الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9,77% و 1,68%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، ودار الأركان، وبدجت السعودية هي

الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 38،23 نقطة ليقفل عند مستوى 3378,40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 59 ألف

سهم تقاسمتها 156 صفقة.