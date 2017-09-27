صراحة – فيصل القحطاني : أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتشكيل اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، لتعزيز انضباط الطلاب وانتظامهم خلال العام الدراسي وقبل الاختبارات والإجازات وبعدها, ولأهمية متابعة تطبيق خطة الانضباط في إدارات التعليم والمدارس التابعة لها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة التعليمية.

وتضمن القرار تشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي على مستوى الوزارة برئاسة وكيل الوزارة لتعليم البنين الدكتور نياف الجابري .

وأوضح القرار أن تتابع اللجنة مدى تحقق الانضباط المدرسي على مستوى إدارات التعليم خلال أيام العام الدراسي عموما،ً وبشكل خاص في الأسابيع المستهدفة ويكون ذلك بالزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عن طريق برنامج نور، كما تقوم اللجنة بتقييم مستوى تنفيذ الإجراءات ومدى تحقيق الانضباط في المدارس التابعة لإدارات التعليم وفق المعايير المحددة لذلك .

يذكر أن اللجنة ستراجع وضع الإدارات التعليمية والمدارس التي يوجد لديها قصور في تنفيذ ومتابعة إجراءات خطة الانضباط وتتخذ الإجراء المناسب معها، كما ستستثمر اللجنة وسائل الإعلام المتاحة في توعية المجتمع بأهمية الانضباط وتعزيز التواصل بين الأسرة والمجتمع بشكل عام وبين منسوبي التعليم .