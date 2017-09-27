صراحة – نواف العايد : قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، التعازي والمواساة ، لذوي الشهيد العريف سليمان بن محمد المالكي ، أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين , بمحافظة ظهران الجنوب بالحد الجنوبي .

وأعرب سموه في برقية وجهها لوالد وأسرة الشهيد عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله -.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي العريف المالكي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .