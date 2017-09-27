صراحة – فيصل القحطاني : اختارت وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لتنفيذ مبادرة فصول الموهوبين بالتعليم العام كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٣٠، وذلك وفقا لعدد من إجراءات ومراحل الترشيح المبنية على تطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة باختيار إدارات التعليم لتنفيذ مبادرة فصول الموهوبين .

وهنأ وكيل وزارة التعليم الدكتور نيّاف الجابري إدارة تعليم مكة على ها الاختيار، داعيا إلى العمل على دعم تنفيذ المبادرة وتسهيل جميع الإجراءات للإسهام في نجاحها، وذلك عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية المنفذة للمبادرة .

وحددت الإدارة المدارس المرشحة للمبادرة المتمثلة في ابتدائية نعيم بن سعود ومتوسطة بلاط الشهداء وثانوية علي بن أبي طالب للبنين والابتدائية الـ 26 بعد المائة والمتوسطة 51 والثانوية 16 للبنات.

يذكر أنه معالي وزير التعليم أصدر قرارا باعتماد فصول الموهوبين بمدارس التعليم العام بدءاً من العام الدراسي 1436 / 1437 هـ ، التي تحمل رؤية إعداد بيئة نموذجية متكاملة متخصصة و نوعية لرعاية الطلبة الموهوبين، و بناءً عليه تم إعداد و اعتماد دليل تنظيمي لفصول الموهوبين من قبل الإدارة العامة للموهوبين والموهوبات ومنسوبيها بالميدان تحددت فيه أهم المسؤوليات و الأدوار و المهام و الإجراءات لإدارة الفصول، كما تم اعتماد لجنة وزارية مركزية لفصول الموهوبين، من أهم مهامها وضع الخطة العامة لتأهيل و تدريب معلمي ومعلمات فصول الموهوبين وعليه تم تشكيل لجنة تدريبية وزارية شاركت فيها بعض إدارات التعليم بالمملكة.