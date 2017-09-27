صراحة – محمد المحسن : حصلت الخطوط السعودية على تصنيف متقدم ” 4 نجوم ” من بين ” 470 ” شركة طيران حول العالم ، من شركة أبيكس المعنية بتقييمات شركات الطيران خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم أمس الأول ضمن فعاليات معرض أبيكس إكسبو2017م المقام بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وتسلم مدير الخطوط السعودية في أمريكا والمكسيك وأمريكا الجنوبية مساعد المساعد ، الشهادة من الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس جو ليدر في حفل توزيع الجوائز بمعرض إكسبو 2017 .

وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس الخطوط السعودية بتحقيقها هذا الإنجاز ، مشيراً إلى أن شركات الطيران المصنفة بمستوى “4 نجوم مجموعة محدودة لا تجاوز نسبتها 15٪ من بين عدد شركات الطيران في جميع أنحاء العالم ، مضيفا أن الشركة أستقت التقييمات من خلال إستطلاع آراء المسافرين حول جميع المسارات .