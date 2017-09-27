صراحة – خالد الحسين : اعتمد معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ، الإطار التنظيمي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ، ” إبداع2018″، الذي قام بإعداده فريق مختص من وزارة التعليم ، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ، وجاء الإطار متماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 والتي من بينها ” تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار ” .

ويسعى التنظيم الجديد للأولمبياد هذا العام لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسيه محفزة لعقل الباحث العلمي من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ، وتهيئتهم لدخول المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي .

ودعت الوزارة جميع إدارات التعليم لحث الطلاب والطالبات للتسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل والمحددة بتاريخ 11 صفر 1439هـ وذلك بالدخول على موقع موهبة ” إبداع”http://www.ibda.org.sa ، على أن يكلف في كل إدارة تعليمية منسق ومنسقة للأولمبياد من إدارة أو قسم الموهبين لتنفيذ مهام الإدارة التنظيمية ، والتنسيقية لأولمبياد إبداع ، كما تتولى الإدارات التعليمية تسهيل مشاركة الطلاب والطالبات في المعارض ، والمسابقات العلمية والتقنية المحلية والدولية ، مؤكدة تزويد تلك الإدارات بمراحل الأولمبياد والجدول الزمني عبر البريد الإلكتروني الرسمي .

وكشف الإطار الجديد الذي أبلغت فيه الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة عن مجالات التنافس في أولمبياد “إبداع” للعام الدراسي الجديد وعددها 20 مجالاً علمياً كالطب الحيوي والعلوم الصحية ، وعلم الأحياء الجزيئية والدقيقة ، والكيمياء الحيوية ، وعلم الأحياء الحسابي ، والحيوان ، والنبات ، والهندسة الميكانيكية ، والربورتات والأجهزة الذكية ، والهندسة البيئية ، والطاقة الفيزيائية ، والأنظمة المدمجة ، وعلوم الأرض ، والرياضيات والفيزياء ، ونظم البرمجيات ، والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

وأعلنت الوزارة عن ضوابط وشروط التسجيل في الأولمبياد للطلاب والطالبات ومنها أن يكون المشارك ضمن طلبة المرحلة المتوسطة ، أو الثانوية ، من الفئة العمرية 12-20 سنه على ألا تتجاوز نسبة المشاركين من غير السعوديين 5% من إجمالي عدد المسجلين .

وأكدت الضوابط ضرورة التسجيل للمشاركة في الأولمبياد عن طريق النموذج الإلكتروني لطلب المشاركة مع الحضور الشخصي لأيام البرامج التأهيلية والتدريبية وأيام معرض التصفية النهائية .

وحددت الوزارة عدة شروط في المشاريع المشاركة منها أن يشارك في المشروع طالب واحد فقط ولن يقبل الموقع التسجيل على الموقع بمشروع جماعي ، وفي حال تكرار المشروع لأكثر من طالب أو طالبة يتم إلغاء مشاركة كلا الطالبين .

ودعا الإطار التنظيمي الجديد للأولمبياد المشاركين والمشاركات إلى قصر التجارب على الملاحظة والمراقبة ، مع ضرورة الالتزام بقوانين الأمن والسلامة الدولية والعمل تحت إشراف أكاديمي علمي متخصص في المجال .