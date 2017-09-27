صراحة – محمد المحسن : أطلقت وزارة التعليم مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة) التي تستهدف الكبار من الجنسين الذين لم يلتحقوا بالتعليم لمحو أميتهم وتعزيز قيم التعلم لديهم مدى الحياة، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وتضمنت المبادرة في خطتها للعام الحالي الاستعانة بعدد ألفي معلمة من السلك الوظيفي بصفة مؤقتة لسد احتياج المدارس والمساهمة في خفض نسبة الأمية في المملكة بحيث تصرف مكافآتهن من مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة).

وأصدرت الوزارة الإطار التنظيمي لآلية استعانة إدارات التعليم بخدمات ألفي معلمة من السلك الوظيفي للتدريس في مدارس تعليم الكبار الابتدائية بنظام المكافأة للعام الدراسي 1438/ 1439ھ للعمل بموجبها بما يحقق أهداف المبادرة، وفي حال تعذر استقطابهن تتم الاستعانة بالقطاع الخاص لاستثمار المدارس في الفترة المسائية لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية للكبار في قطاع البنات وفق ما هو موضح في الإطار التنظيمي لإسناد تشغيل مدارس تعليم الكبار الإبتدائية للقطاع الخاص.