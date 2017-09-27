صراحة – فيصل القحطاني : قام مراقبو بلدية محافظة القطيف بزيارة (142) محلا الشهر الماضي في بلدة عنك، أغلقت على اثرها (20) محلا مخالفا وأنذرت (32) محلا وذلك ضمن الجولات الميدانية التي قام بها مراقبو البلدية، بهدف التأكد من تنفيذ الاشتراطات البلدية ومدى التزام المحلات التجارية بها.

وقال رئيس بلدية عنك المهندس عبدالله المويس أن الجولات الميدانية تأتي حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع انحاء عنك، والاهتمام العام التي توليع بلدية محافظة القطيف في مدن وبلدات المحافظة.

وأبان بأنه نتج عن الجولات الميدانية مخالفة 9 محلات وإنذار 32 واتلاف 16 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اغلاق 10 محلات خاصة بصحة البيئة و10 محلات غير متعلقة بالصحة العام، ومخالفا للأنظمة، مبينا ان المخالفات تضمنت عدم وجود ترخيص، وسوء حالة النظافة وتجاهل الاشتراطات الصحية ، وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية.

ولفت الى نقل 1260 طن من النفايات، و1150م3 من الانقاض، وتوجيه 14 إنذارا، فيما تمت إزالة 5 سيارات تالفة، وايقاع الغرامات المالية على المخالفين.

وشدد المهندس المويس على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرا الى أن الرقابة مستمرة طوال اليوم في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية وذلك للمحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها.

وأوضح أن ما تم تنفيذه من أعمال في بلدة عنك، يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية. مبينا أن الزيارات التفتيشية تأتي استمرارا لسلسلة الحملات المكثفة التي تقوم بها البلدية على محلات المواد الغذائية، وشارك فيها مجموعة من المشرفين والمراقبين، مؤكدا أن البلدية لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة الصارمة على المخالفين حفاظا على الصحة العامة.