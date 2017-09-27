صراحة – نواف العايد : اصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه:

قيام لاعب فريق نادي الشباب/ هتان سلطان باهبري عند الدقيقة (92:51) الثانية والتسعين وواحد وخمسين ثانية من المباراة بارتكاب سلوكاً مشيناً ضد لاعب الفريق المنافس، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 03/01/1439هـ الموافق 23/09/2017م، بين فريقي نادي الاتفاق ونادي الشباب على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1438-1439هـ ، وفقاً للتسجيل المرئي للواقعة.

القرار

أولاً: ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الشباب/ هتان سلطان باهبري للمادة (48/1/3) من لائحة الانضباط، وقررت اللجنة إيقاع العقوبات التالية عليه: 1. إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها, في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرين ألف ريال، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثانياً: إلزام لاعب فريق نادي الشباب/ هتان سلطان باهبري بسداد الغرامة المالية في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وفقاً للمادة (14/5) من لائحة الانضباط. ثالثاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

رئيس لجنة الانضباط بندر بن عبدالهادي الحميداني