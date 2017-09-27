صراحة – واس : أقام رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للريشة الطائرة مقرن بن محمد المقرن بحضور أعضاء مجلس الإدارة خالد الحميد وعبدالكريم الربيعة والرئيس التنفيذي يزيد بن يوسف المسعود ولاعبي المنتخب السعودي والطاقم الفني للجنة ، حفلاً تكريمياً لمنسوبيها وذلك تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية في سبيل النهوض باللجنة وتحقيق أهدافها على أكمل وجه .

وشهد الاحتفال الذي أقيم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي تكريم مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض لما بذله من جهود كان لها الأثر للارتقاء بمستويات أداء لاعبي المنتخب خلال البطولات والمعسكرات التدريبية ، كما تم تكريم لاعب النخبة نواف الغامدي كأفضل لاعب خلال بطولة ماليزيا الدولية التي تعد البطولة الدولية الأولى التي تشارك بها اللجنة ممثلة بذلك المملكة دولياً، كما كُرِم كأفضل لاعب خلال المعسكر التدريبي الخارجي الذي أُقيم الشهرين الماضيين في الأكاديمية العالمية الماليزية.

وفي الختام أضاف مدرب المنتخب عمار كلمته الاختتامية لبرنامج الدورات التمهيدية لمدربي الريشة الطائرة شكر من خلالها جميع القائمين على البرنامج والمشاركين به من معلمي التربية البدنية ، مشيرا إلى محتوى الدورة يتمتع بقدر عالي من التميُز والفعالية مما جعل للدورة أثر كبير للارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لحاضري الدورة .