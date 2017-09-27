صراحة – الرياض : نشر مبارك العصيمى، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم، رابط بأسماء المرشحات للتعليم في القرار الذي صدر اليوم .

وقدم العصيمى، عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، اعتذارا للزملاء والزميلات عن تأخر إعلان الرابط المتمثل فى التالى: ….https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/123431.xlsx …

وأضاف، فى تغريدة أخرى:”بقي مجموعة من المعلمات المرشحات تأخرن في المقابلات أو لديهن بعض الملاحظات وتعمل الوزارة الآن على استكمال إجراء تعيينهن وإعلان أسمائهن”.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت اليوم قراراً يقضي بتعيين ( 4344) معلمة على الدرجة الأولى من المستوى الرابع، وذلك من الخريجات الجامعيات المرشحات على الوظائف التعليمية المعلن عنها بتاريخ 1438/12/2ھ ممن اجتزن المقابلات الشخصية بإدارات التعليم وانطبقت عليهن ضوابط التعيين .

وجاء في القرار قيام إدارة شؤون المعلمين بادارات التعليم بعقد دورة تدريبية للمرشحات الجدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل إدارة التعليم حول واجبات وحقوق المعلم والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد .