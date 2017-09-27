صراحة – واس : قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم ، إن الاحتفالات التي شهدتها عدة محافظات بالبلاد تؤكد الرفض الشعبي للفكر الحوثي.

وأشار، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، خلال اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، أن مظاهر الاحتفاء والفرحة التي سادت ذكرى الثورة لهذه العام تكشف استحالة سماح اليمنيين للوجوه الإمامية بعودة البلاد إلى الوراء.

وأضاف أن الشعب قد قال كلمته الأولى والأخيرة وتحرر من استعباد الاصطفاء في سبتمبر من العام 1962م ويقولها اليوم في كل المناطق والميادين والقرى والعزل اليمنية رافضين رفضاً مطلقاً الوجود الحوثي الإمامي.