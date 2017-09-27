صراحة – الرياض : هنأ مبارك العصيمى، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم، المرشحات للوظائف التعليمية، مضيفا، فى تنويه نشره على حسابه الرسمى بموقع تويتر بأنه يتم العمل على رفع بيانات المشمولات بالقرار على النظام الإلكترونى لإستكمال إجراءات المفاضلة والتوزيع على المدارس وفق الاحتياجات والموازنة وستكون المباشرة اعتبارا من يوم الاحد المقبل بأذن الله، وستظهر نتائج التوزيع لاحقا.

وأضاف أنه :” بالنسبة للزملاء المعلمين المرشحين مازالت المقابلات مستمرةً حتى الآن وحين اكتمالها ستبدأ الوزارة مباشرة إجراءات تعيينهم..إن شاء الله”.