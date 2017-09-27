صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
العروبة – القيصومة ( 3 – 1 )
النهضة – الحزم ( 0 – 0 )
الشعلة – الوطني ( 2 – 2 )
المجزل – جدة ( 2 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – العروبة ( 7 نقاط )
2 – الطائي ( 6 نقاط )
3 – الشعلة ( 5 نقاط )
4 – الوحدة ( 5 نقاط )
5 – النهضة ( 5 نقاط )
6 – النجوم ( 5 نقاط )
7 – الخليج ( 4 نقاط )
8 – القيصومة ( 4 نقاط )
9 – الكوكب ( 3 نقاط )
10 – المجزل ( 3 نقاط )
11 – الحزم ( 3 نقاط )
12 – ضمك ( نقطتان )
13 – نجران ( نقطتان )
14 – هجر ( نقطتان )
15 – جدة ( نقطتان )
16 – الوطني ( نقطة واحدة )