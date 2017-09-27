صراحة – واس : التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال محمد عبدالغني خياط.

فيما حضر من الجانب الصومالي معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي يوسف جراد عمر والسفير الصومالي لدى المملكة طاهر محمود جيلي، ومستشار الرئيس بلال عثمان محمد.