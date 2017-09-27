صراحة – واس : خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد اليوم، مرانه الأساسي على الملعب الرديف لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة استعداداً لمباراة الفيحاء.

ويُلاقي أحد مستضيفه الفيحاء يوم الجمعة على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعقد المدرب عبدالوهاب ناصر محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث فيها عن بعض الملاحظات في المواقف الدفاعية والهجومية, كما شهد المران تدريبات لياقية ومناورة رئيسية على كامل مساحة الملعب، طُبق من خلالها التكتيك الذي سينتهجه الفريق في اللقاء.