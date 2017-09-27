صراحة – وكالات : أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الأربعاء عزمه عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا في نهاية شهر أكتوبر- بداية نوفمبر المقبلين.

وقال دي ميستورا في كلمة له أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت اليوم الأربعاء: “أود أن أؤكد اعتزامي عقد الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف بعد شهر تقريبا، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر – بداية نوفمبر”، مضيفا أنه بحث الموضوع مع الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) يوم أمس الثلاثاء، وأن الموعد الدقيق للمفاوضات سيعلن لاحقا.

ودعا دي ميستورا الأطراف السورية التي ستشارك في المفاوضات إلى الاستفادة من الوقت المتبقي على جولة المفاوضات القادمة لـ”التقييم المسؤول والواقعي للوضع” والتحضير للتفاوض “دون شروط مسبقة”.