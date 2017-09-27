صراحة – واس : أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى قراراً بتكليف عضو هيئة التدريس بكلية التربية البدنية بجامعة الملك سعود الدكتور صلاح السقا أميناً عاماً للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

ويعد الدكتور السقا من الكفاءات السعودية المتميزة كلاعب وأكاديمي وإداري وهو مكسب لاتحاد الجامعات الذي يعنى ويهتم بالرياضة الجامعية التي شهدت تطوراً كبيراً , ويهدف لإيجاد فرص كبيرة لطلاب الجامعات وإبراز مواهبهم الرياضية بجانب تحصيلهم العلمي والحرص على قضاء أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

يذكر أن الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يحظى بدعم واهتمام معالي وزير التعليم ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي الذي افتتح مؤخراً أعمال الجمعية العمومية للاتحاد التي أقرت مسابقات الموسم القادم وعددها 12 بطولة.