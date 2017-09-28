صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة مابعد الظهير على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة , في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقة الجوف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 16- 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .