صراحة – واس : بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 769735 حاجاً, وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن 8682 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس (الأربعاء), فيما غادرها في اليوم ذاته 25595 حاجاً متوجهين إلى بلدانهم, في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 541755 حاجاً.

وبينت الإحصائية أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس, بلغ 227863 حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج في ذات اليوم من العام الماضي 106558 حاجاً.