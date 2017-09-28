صراحة -واس : أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دعم فرنسا لوحدة أراضي العراق ورفضها لاستفتاء إقليم كردستان.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون جدد الأخير خلاله “تأكيد الموقف الفرنسي القاضي باحترام وحدة العراق وسلامة أراضيه واستقراره ورفضه للاستفتاء في إقليم كردستان”.

كما هنأ ماكرون “العبادي والشعب العراقي بالانتصارات المتحققة على عصابات داعش الإرهابية”، مؤكدا دعوته لرئيس الوزراء العراقي لزيارة فرنسا.

من جانبه، أعرب العبادي، في أثناء المكالمة، عن شكره على “الموقف الفرنسي والدولي الواضح والداعم لوحدة العراق واستقراره والرافض لأية خطوة تؤجج النعرات والخلافات القومية وتؤدي إلى تفكيك المنطقة وإعادة رسم حدودها”.

كما شدد “على اتخاذ كل الخطوات الرادعة لمخططات تفكيك البلد والمنطقة وتهديد أمنها القومي”، مشيرا إلى “أولوية إكمال معارك التحرير وتطبيق الدستور وحماية أمن واستقرار جميع المواطنين العراقيين”.

المصدر: مكتب رئيس الوزراء العراقي