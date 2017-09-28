صراحة – القصيم : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة القصيم مبنى مكتب تعليم محافظة النبهانية الجديد التابع للإدارة العامة للتعليم بالقصيم بحضور وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان والمدير العام للتعليم عبدالله بن إبراهيم الركيان ومدير مكتب تعليم النبهانية فهد المطرفي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمنطقة والقيادات التعليمية.

وقد وقف سمو الأمير خلال جولته في مبنى مكتب تعليم النبهانية على المعرض المقام لنوادر صور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه والتي تحكي مراحل حياة مؤسس هذا الصرح الشامخ المملكة العربية السعودية وتوثق التضحيات التي قدمها من أجل توحيد هذا الوطن والملاحم التي خاضها من ترسية أركانه ورسم حدوده.

كما اطلع سمو أمير القصيم على المشاريع التعليمية المنفذة التابعة لمكتب تعليم النبهانية خلال الخمس سنوات الماضية والبالغة ١٢ مشروعا إلى جانب خمسة مشاريع أخرى تحت التنفيذ بكلفة إجمالية تتجاوز الـ( ٥٥ ) مليون ريال حيث تم إحداث تسع مدارس في المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية وخمس مدارس في التربية الخاصة “بنين” وأربع مدارس ثانوية وابتدائية “بنات” و١٢ روضة أطفال مابين مفتتحة ومدرجة للإحداث فضلا عن عقود الصيانة والنظافة والتشغيل والتأهيل لثلاث سنوات بقيمة قاربت الـ( ١٦ ) مليون ريال لـ( ١٥٥ ) مدرسة في كافة المراحل الدراسية يتعلم فيها ( ١١٣٤٩ ) طالبًا وطالبة يتولى مهمة التعليم فيها ( ١٣٠٢ ) معلمًا ومعلمة إلى جانب ١٠٠ إداريًا ومشرفًا.

وتلقى سموه الكريم لوحة فنية مقدمة من مكتب تعليم النبهانية تجسد فروسية الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمة الله – من إعداد الطالبة نورة فهد المطرفي من الصف الثالث ثانوي بثانوية النبهانية قدمها لسموه نيابة عنها والدها.

عقب ذلك دشن سمو أمير القصيم معرض البرنامج الوطني الوقائي فطن تحت شعار “معًا لمجتمعٍ واعٍ فطن” وقد وقف سموه الكريم على ٢٦ ركنًا في المعرض احتوت على المشاركات الوطنية لطلاب وطالبات المدارس التابعة للمكتب في قطاعي البنين والبنات كما اطلع سموه الكريم على عرض مرئي استعرض تاريخ الوطن وعزز في مضمونه اللحمة الوطنية وقد أشاد سموه بما شاهده من معروضات في أركان معرض فطن وأثنى على محتوى ومضمون الفلم المرئي.

من جانبه قدم مدير عام التعليم بالقصيم أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات مكتب تعليم النبهانية جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ووقوفه خلف منجزات ومشاريع قطاع التعليم في محافظة النبهانية.

كما قدم الركيان شكره وتهنئته لمدير مكتب تعليم النبهانية وكافة منسوبيه في القطاعين نظير مابذلوه من جهود تذكر فتشكر مما أسهمت في تحقيق الرضا وأثمرت عن المخرجات التعليمية المرجوة التي تصب في تحقيق أهداف التعليم السامية.