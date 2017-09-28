صراحة – الباحة : تنظم أمانة منطقة الباحة برنامجين تدريبين لمنسوبي الأمانة وذلك بمقرها ضمن خطتها التطويرية لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية .

ويستهدف البرنامج الأول بعنوان ” إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني ” الموظفين الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة ليصبحوا قيادات في المستقبل، فيما يأتي البرنامج الثاني بعنوان ” القيادة الذكية ” وهو موجه للقيادات الحالية من وكلاء الأمانة والمديرين العامين ورؤساء البلديات في المنطقة.

ويشارك بالبرنامجين أكثر من 50 موظفاً بالأمانة وبلديات المنطقة ويحاضر بهما الخبير الإداري وعضو أكاديمية ستانفورد العالمية، الدكتور ياسين الأمير وتستمر جلسات البرنامجين لمدة خمسة أيام، حيث يتضمن كل برنامج تدريبي ٢٥ ساعة تدريبية معتمدة يتخللها خلفية نظرية ودراسات حالة وتطبيقات عملية مشتركة من خلال العمل الجماعي والتدريب التفاعلي المشترك.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الأمانة أطلقت برنامجها التدريبي الذي سيستمر طوال العام ويهدف إلى إكساب قيادات وموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها المعارف والمهارات القيادية والإدارية والفنية اللازمة بما يتواكب مع أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي ٢٠٢٠ سعياً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وكذلك تشجيع المواهب والإبتكارات الخلاقة واكتشاف واستقطاب القيادات الإدارية والعمل على تأهيلها وفق مسار وظيفي مدروس في سبيل بناء صف ثاني من القيادات البلدية يكون جاهزاً لتولي المناصب القيادية في المستقبل القريب بإذن الله.

وأضاف الدكتور السواط أن الأمانة ستسعى لإستقطاب المدربين المحترفين والمحاضرين السعوديين والدوليين لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مهمة تتطلبها طبيعة مرحلة التحول الوطني والتحديات الراهنة في ضوء المتغيرات والتطورات العالمية في النظم الإدارية وأساليب العمل مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات في خدمة الشأن العام، مشيراً إلى أن هذه البرامج ستعقد بشكل دوري في مبنى الأمانة بمدينة الباحة اختصاراً للوقت والجهد نظراً للعناء والمسافة الطويلة التي يتكبدها الموظف عند حضوره لبرامج تدريبية لدى الجهات التدريبية المعتمدة في المدن الكبرى.