صراحة-وكالات: تتوقع كوريا الجنوبية قيام كوريا الشمالية بالمزيد من الأعمال الاستفزازية الشهر القادم تتزامن مع ذكرى تأسيس حزبها الشيوعي ومؤتمر الحزب الشيوعي في الصين.

وخلال اجتماع مع الرئيس مون جيه-إن يوم الخميس قال مستشار الأمن القومي تشونج وي-يونج إنه يتوقع من بيونجيانج التحرك في الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر تشرين الأول لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تبادل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديدات والإهانات بسبب برنامجي بيونجيانج الصاروخي والنووي.

واتهمت كوريا الشمالية ترامب بإعلان الحرب بعد أن حذر نظام كيم من أنه لن يستمر إذا واصل تهديد الولايات المتحدة وحلفائها. وكان قد حذر بيونجيانج قبل ذلك من أنه سيدمرها تماما إذا واجهت واشنطن وحلفاؤها تهديدا.

وأجرت كوريا الشمالية سادس وأكبر تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر أيلول وأطلقت عشرات الصواريخ هذا العام بينما تطور برنامجا يهدف إلى تمكينها من استهداف الولايات المتحدة بصاروخ يحمل رأسا نوويا.