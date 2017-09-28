صراحة-المدينة المنورة:استفاد أكثر من 8 آلاف مستفيد ومستفيده من برامج إدارة التدريب التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة خلال عام 1438هـ التي نفذت بمركزي التدريب التابعة للهيئة أو من خلال عقد بعض الشراكات المجتمعية مع بعض الجهات الحكومية والخاصة .

واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن إدارة التدريب الرجالي عقدت عدد من الدورات استفاد منها 1166 فرداً ، ومحاضرات انتفع منها 5443 مستفيدا ،فيما عقدت عدة دورات تخصصية لمنسوبي الهيئة منها دورة البروتوكولات الطبية ودورة القيادة الآمنة ودورة مكافحة العدوى .

وأضاف أن إدارة التدريب النسائي قامت بعقد عدد من الدورات التدريبية استفادة منها 862 متدربة كما نظمت عدد من المحاضرات استفادة منها 875 متدربة .

وبين السهلي أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الإسعافية لدى المجتمع بمختلف أطيافه والتمكين من التعامل مع الحالات الإسعافية حتى وصول الفرق الإسعافية التابعة للهيئة