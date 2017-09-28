صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الخامسة تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الباطن – الفتح
الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )
اليوم: الخميس 28 سبتمبر 2017 م
الوقت: 6,30 مساءً
حكم الساحة: سلطان الحربي
المساعد الأول: فهد العمري
المساعد الثاني: عبدالعزيز الأسمري
الحكم الرابع: محمد السماعيل
بطاقة المباراة
التعاون – الاتحاد
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الخميس 28 سبتمبر 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: عبدالرحمن السلطان
المساعد الأول: أحمد فقيهي
المساعد الثاني: ماجد الناصر
الحكم الرابع: فيصل البلوي