صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الخامسة تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الباطن – الفتح

الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )

اليوم: الخميس 28 سبتمبر 2017 م

الوقت: 6,30 مساءً

حكم الساحة: سلطان الحربي

المساعد الأول: فهد العمري

المساعد الثاني: عبدالعزيز الأسمري

الحكم الرابع: محمد السماعيل

بطاقة المباراة

التعاون – الاتحاد

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الخميس 28 سبتمبر 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: عبدالرحمن السلطان

المساعد الأول: أحمد فقيهي

المساعد الثاني: ماجد الناصر

الحكم الرابع: فيصل البلوي