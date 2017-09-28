صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري الأولمبي في جولته الثالثة تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الجيل – القادسية
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الخميس 28 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الفتح – النصر
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الخميس 28 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الفيصلي – الشباب
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الخميس 28 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الخليج – الهلال
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: الخميس 28 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً