صراحة-جيزان:نجح فريق جراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في استبدال الصمام الأورطي لشاب عمره 21 عاماً كان يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الأورطي وتضخم شديد بعضلة القلب وضعف بالعضلة نتيجة حمى روماتيزمية بالقلب، وقد تم إجراء العملية بنجاح بفضل الله وحالة المريض حالياً في تحسن ملحوظ ولله الحمد .

يذكر أن قسم جراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر, يعد أحد أهم الأقسام التي تقدم خدمات متقدمة في جراحة القلب بالمنطقة وقد حقق نجاحات مميزة خلال الفترة الماضية، ويقدم خدماته من خلال 36 سريراً مخصصة لمرضى القلب كما تم مؤخراً افتتاح وحدة عناية القلب بالمستشفى بـ 14 سريراً مما أسهم في توفير جميع خدمات القلب وتقليل عدد الحالات التي يتم إحالتها لخارج المنطقة.

وأطلقت الصحة على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد انتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الانتظار لكل تخصص.

كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام انتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوم.

وتهدف الصحة من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع جميع المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي احتياجاتهم الصحية .