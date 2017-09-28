صراحة-وكالات:هبطت أسعار النفط يوم الخميس وتخلى الخام الأمريكي عن بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة بدعم من هبوط غير متوقع في المخزونات، بينما واصل خام برنت التراجع عن أعلى مستوى في 26 شهرا الذي سجله في الآونة الأخيرة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 51.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع 26 سنتا في الجلسة السابقة إلى مستوى يقل قليلا عن ذروته في خمسة أشهر.

ونزل خام برنت 41 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 57.49 دولار للبرميل مواصلا ابتعاده عن أعلى مستوى في أكثر من عامين الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 59.49 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 3.4 مليون برميل.

وأعطى انخفاض المخزونات بعض الدعم لأسعار النفط مع عودة المصافي إلى العمل بعد الإعصار هارفي الشهر الماضي لكن مخزونات البنزين ارتفعت بشكل مفاجئ في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات نواتج التقطير بأقل من المتوقع.

وقال بن لو برون محلل الأسواق لدى أوبشن إكسبرس في سيدني إنه بينما أعطت البيانات صورة مختلطة، تحسنت آفاق الطلب.