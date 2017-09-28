صراحة-الرياض:وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صباح الْيَوْمَ الخميس ٨- محرم – ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨-سبتمبر – ٢٠١٧م عقد مشروع تنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط انابيب نظام نقل مياه عرفات الطائف بقيمة بلغت 984.744.458 ريال بمدة 1460 يوماً تبدأ من تاريخ استلام الموقع.

بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي وعدد من المسؤولين.

ويشمل المشروع على ثلاث مجموعات وتتكون المجموعة الاولى من تنفيذ خط أنابيب بقطر (٦٠) بوصة وبطول ٤٦٠٣٣كم ، في حين تشتمل المجموعة الثانية تنفيذ محطتي ضخ (c) و (pse2) ومبنى اداري وملحقاتها وسكن في (pse3) بمحطة الطائف ، والمجموعة الثالثة وتشتمل على تنفيذ اعمال نفقد بقطر (٨.٤)م وبطول (١٢.٥) كم .

من جهته رفع المهندس الفضلي شكره لمقام خادم الحرمين الشرفين بمناسبة تمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من توقيع هذا العقد الذي سيؤدي بحول الله وقوته إلى زيادة ضخ المياه المحلاة إلى مكّة المكرمة ومدينة جدّة.

ومن جانبه قال المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة للمياه المحلاة إن هذا المشروع سيسهّل نقل المياه المحلاة من الطائف إلى عرفات ليزيد كميات المياه المحلاة إلى المشاعر المقدسة نظراً لما تمثله من مكانة وقدسية لدى العالم الإسلامي التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل اهتمامها وحرصها راحة لضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج ، وهذا يواكب رؤية المملكة 2030 في استدامة امداد خدمات المياه لهذه المنطقة.

ولفت المهندس الحازمي أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وتماشياً مع اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالأماكن المقدسة ووفّرت كافة المتطلبات والامكانات لتنفيذ هذا المشروع من أجل زيادة كميات المياه المحلاة لهذه الاماكن بموثوقية عالية لمكانتها العالية.