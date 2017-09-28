صراحة-الرياض:يواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية التي تشتمل على الخيام والسلال الغذائية والفرش والبطانيات كمساعدات عاجلة للاجئين الروهينجا في مخيمي (بالو كالي) و(كوتا بولونق) بجمهورية بنجلاديش بالتنسيق

مع الجهات الحكومية البنجلاديشية والمنظمة الدولية للهجرة.

ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للوقوف مع مهجري الروهينجا للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها حاليًا.