صراحة – خالد الحسين : باشرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار مستودعاً بجنوب الرياض تستخدمه عمالة آسيوية مخالفة في عمليات الغش التجاري وتقليد المنتجات حيث تم ضبط نحو 30 ألف منتج مخالف عبارة عن أحبار وطابعات وملصقات وشواحن أجهزة محمولة وغيرها، وأغلقت المستودع ومركز يعرض المنتجات المخالفة في حي عتيقة.

وضبطت الفرق الرقابية بمساندة الفرق الأمنية المشتركة العمالة المخالفة أثناء قيامها بالغش التجاري بتعبئة الأحبار في طابعات وتغليفها في كراتين تحمل شعار شركات عالمية لتضليل المستهلكين وإيهامهم بأنها منتجات أصلية.

كما ضبطت بطاريات أجهزة كمبيوتر محمولة مغشوشة يتم تعبئتها في مغلفات تحمل شعارات شركات أمريكية ويابانية شهيرة. وصادرت عدد (3) مكائن تغليف حراري تستخدم في عمليات الغش التجاري، وعدد (2) مكينة نفخ للهواء، وعدد (500) أداة تستخدم في تجهيز الحبر المقلد، إضافة إلى (42) كيس حبر بودرة زنة 20 كيلو جرام، و(5000) كرتون حبر فارغ و(6000) كيس تغليف مطبوع عليها شعار شركة عالمية، و(2000) حبر مغشوش معبأ ومعد للتوزيع، و(1800) حافظة طباعة فارغ، و(10400) ملصق لشركات عالمية معروفة، و(3000) قائمة تعريف حبر، و (850) بطارية مغشوشة.

وسلمت الفرق الرقابية بدورها العمالة المخالفة إلى الجهات الامنية ، واستدعت مالك المنشأة إلى فرع الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة. كما صادرت المنتجات المغشوشة والمقلدة والأدوات المستخدمة في عمليات الغش التجاري للقيام باللازم حيالها.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على المستودعات والمنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها وسلامة المنتجات. وتشدد على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد. وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.