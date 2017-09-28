صراحة – نواف العايد : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 49.70 نقطة ليقفل عند مستوى 7283.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 126 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 102 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, والتصنيع, والحكير, والخضري, وسابك الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسيج, وميدغلف للتأمين, وملاذ للتأمين, وتكافل الراجحي, وبدجت السعودية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.75% و 2.34% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك, وكيان السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، ودار الأركان، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 15.49 نقطة ليقفل عند مستوى 3362.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 176 صفقة.