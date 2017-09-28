صراحة – محمد المحسن : أطلقت الهيئة العامة للاستثمار برنامج “رواد التحول”، الهادف إلى تدريب الطلاب والطالبات حديثي التخرج، وذلك بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية.

وأوضح وكيل المحافظ للخدمات المساندة في الهيئة العامة للاستثمار، فرج بن سالم آل منجم أن برنامج “رواد التحول”، الذي يستمر لمدة عام واحد، سيوفر العديد من الفرص التدريبية لحديثي التخرج داخل المملكة وخارجها، حيث تم اختيار شركات عالمية تتفق تخصصاتها العلمية وأنشطتها مع رؤية الهيئة المستقبلية، وبما يضمن لأبناء الوطن مستقبل واعد مع الهيئة، ويمنحهم ميزات تنافسية على مستوى السوق المحلي والعالمي.

وأفاد أن البرنامج يتضمن تنوع في عدة تخصصات بهدف صقل المهارات المطلوبة في التخصصات التالية: الهندسة، والمالية، والتسويق، والقانون، والمحاسبة، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، مبيناً أن استقبال طلبات الالتحاق في البرنامج التي تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 20 محرم 1438هـ، الموافق 10 أكتوبر 2017م، متاحة عبر الموقع الإلكتروني stp.sagia.gov.sa لمن

تنطبق عليهم الشروط التالية: سعودي الجنسية، الا يقل المعدل عن 3 من أصل 4، أو 4 من أصل 5، إجادة إحدى اللغات الإنجليزية، الصينية، اليابانية، وكذلك إلا يتجاوز حاملي شهادة البكالوريوس عن عمر 25 عاماً، وحاملي ماجستير عن عمر 28 عاماً، في التخصصات السابقة الذكر.

يذكر أن برنامج “رواد التحول” بقيادة الهيئة العامة للاستثمار يأتي ضمن خطط الهيئة الرامية إلى مواكبة سياسات الدولة في توطين الوظائف وإتاحة الفرص للشباب السعودي لخدمة الوطن في مجالات عده.