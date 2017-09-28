صراحة – خالد الحسين : عقدت إدارة التوعية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, اللقاء الأول لمسؤولات التوعية الإسلامية بجميع مدراس المنطقة في مختلف المراحل التعليمية, وذلك على مسرح مبنى الإدارات النسائية .

وأفادت مديرة إدارة التوعية الإسلامية بتعليم تبوك شيمة الجهني, أن اللقاء استهدف ما يقارب 200 مسؤولة توعية إسلامية لتوضيح برامج التوعية الإسلامية التي سيتم تقديمها هذا العام وآلية تنفيذها ومتابعتها كما تم تزويد كل مسؤولة بحقيبة تحتوي على كل ما تحتاجه مسؤولة التوعية الإسلامية لتحقيق الأهداف والمهام المنوطة بها .

وأكدت خلال اللقاء أهمية دور مسؤولة التوعية في تعزيز القيم المراد غرسها في نفوس الطالبات من خلال تطبيق البرامج، وترسيخ القيم الإسلامية عامة بما يمكّن المدرسة بالتعاون مع الأسرة والمجتمع من إكساب الطالبة المعارف والمهارات والسلوكيات الإسلامية بما يتناسب والمراحل السنية المختلفة لتصبح الطالبة ذات شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة في حدود ما ضمنته لها الشريعة الإسلامية السمحة من حقوق وواجبات.