صراحة – محمد المحسن : وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه، اليوم، عقد مشروع تنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه (عرفات – الطائف) بقيمة بلغت 984.744.458 ريال بمدة 1460 يوماً تبدأ من تاريخ استلام الموقع، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي وعدد من المسؤولين.

ويشمل المشروع ثلاث مجموعات، الاولى منها لتنفيذ خط أنابيب بقطر (60) بوصة وبطول 46033كم، فيما تأتي المجموعة الثانية لتنفيذ محطتي ضخ (c) و (pse2)، ومبنى إداري وملحقاتها وسكن في (pse3) بمحطة الطائف، في حين تُنفذ في المجموعة الثالثة أعمال نفق بقطر (8.4) م وطول (12.5) كم .

من جهته رفع المهندس الفضلي شكره لخادم الحرمين الشرفين بمناسبة تمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من توقيع هذا العقد الذي سيؤدي إلى زيادة ضخ المياه المحلاة إلى مكّة المكرمة ومحافظة جدّة.

بدوره أكد محافظ المؤسسة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي أن هذا المشروع سيسهّل نقل المياه المحلاة من محافظة الطائف إلى مشعر عرفات بالعاصمة المقدسة، ما يسهم في زيادة كميات المياه المحلاة الموجهةً إلى المشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة مهمة في منظومة الخدمات الكبيرة والمتميزة المقدمة لضيوف الرحمن من الحجيج، والتي دأبت المملكة العربية السعودية طوال تاريخها على المضي دوماً وفي كل عام لتحديثها وتطويرها وإستحداث أخرى، مع مراعاة توظيف التقنية الحديثة في هذه الخدمات، منوهاً بمواكبة هذا المشروع لأهداف رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة باستدامة إمداد خدمات المياه لهذه المنطقة المباركة.

ولفت الحازمي إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وفّرت المتطلبات والامكانات كافة، لتنفيذ هذا المشروع من أجل زيادة كميات المياه المحلاة لهذه الأماكن بشكلٍ موثوق، وبما يضمن خدمة مميزة في هذا الصدد، وهو ما يتماشى مع اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالأماكن المقدسة.