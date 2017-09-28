صراحة – خالد الحسين : أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس نادي الباطن ناصر هويدي الشمري 4 مباريات رسمية , في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها , في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

وأشارت اللجنة إلى أنها غرمت الهويدي بمبلغ 40 ألف ريال تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار , في قرار قابل للاستئناف.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بسبب قيام رئيس نادي الباطن ناصر الشمري بالتلفظ على مسؤول المباراة التي جمعت فريقه مع النادي الأهلي في حفر الباطن ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم 2 / 1 / 1439هـ بألفاظ بذيئة ومسيئة،وفقاً لتقريري حكم المباراة الأول والإلحاقي.

كما أوقفت اللجنة في قرار غير قابل للاستئناف نائب رئيس نادي الباطن مبارك عامر الظفيري 3 مباريات رسمية في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها, في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في موعد أقصاه (14) يوماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار , لقيامه بعد نهاية مباراة الباطن والأهلي بمحاولة التهجم على مسؤول المباراة لتقريري حكم المباراة الأول والإلحاقي.

كما أصدرت اللجنة قرارها بتغريم لاعب فريق الباطن سلطان المطيري بمبلغ 20 ألف ريال وسدادها في موعد أقصاه (30) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار لدخوله بعد نهاية المباراة إلى أرض الملعب رغم أن اسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري، وهو قرار غير قابل للاستئناف , وكذلك غرمت النادي بمبلغ 100 ألف ريال , في قرار قابل للاستئناف لقيام جمهوره عند الدقيقة (94) من المباراة برمي علب مياه يبلغ عددها (50) علبة، وبعد نهاية المباراة رمت جماهير نادي الباطن علب مياه مرة أخرى الأمر الذي ترتب عليه إصابة الحكم المساعد الأول والحكم الرابع وفقاً لتقريري حكم ومراقب المباراة الإلحاقية وتقرير مقيم الحكام الإلحاقي