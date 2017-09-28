صراحة – فيصل القحطاني : كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عبدالله المريبض عن استقبال أكثر من (161000) بلاغ خلال عام 1438هـ، موزعة على مدينة الرياض ومحافظاتها.

وأوضح المريبض أن عدد بلاغات الحوادث تجاوز (60500) بلاغ، فيما قاربت بلاغات الحالات المرضية من (102000) بلاغ، أي بما يعادل 444 بلاغا في اليوم، مشيرًا إلى أن البلاغ قد يشتمل على أكثر من حالة أو إصابة.

وأكد ان جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة، وقدم الاطباء و المسعفون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات بعد الله، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشئات الصحية المناسبة حيث كان اكثر المستشفيات استقبالا للحالات مدينة الملك سعود اما باقي الحالات فكانت موزعه على مستشفيات اخرى حكومية وعسكرية وأهلية.

وأهاب المريبض بقائدي المركبات بتوخي الحذر، وتجنب السرعة والتهور في القيادة، وضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما يكفل السلامة للجميع، مشدداً على لزوم متابعة كبار السن والأطفال بشكل مستمر، كونهم عرضة للأزمات والمشاكل الصحية والإصابات، حاثاً على التواصل مباشرةً مع عمليات الهلال الأحمر عبر الخطوط المباشرة (997).