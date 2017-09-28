صراحة – نواف العايد : أحبط جمرك الحديثة في محافظة القريات 4 محاولات لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.352.250) حبة، كانت مُخبأة في عدد من المركبات القادمة للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة ابراهيم العنزي أن منسوبي الجمرك تمكنوا من إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون من خلال أربع محاولات لتهريبها، حيث قَدِمت للجمرك أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (745.549) حبة عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية في خزان الوقود الخاص بالمركبة وفي تجويف الإطار الاحتياطي، كما عُثر معه على سلاح من نوع “مسدس”.

وأضاف العنزي أنه تم إحباط محاولة تهريب (47.834) حبة كبتاجون مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة في خزان وقود إحدى المركبات.

وفي المحاولة الثالثة التي تم إحباطها عُثر على (8.000) ثمانية آلاف حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إحدى المركبات وذلك في مخبأ تم إعداده بالقرب من محرك المركبة.

وفي المحاولة الرابعة التي تم إحباط محاولة تهريب (550.867) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.