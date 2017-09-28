صراحة – نواف العايد : وقعت وزارة الإسكان اليوم مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، إتفاقيةً شراكة لدمج وإعتماد مشروع حي “الشروق” في المدينة الاقتصادية في رابغ ، كجزء من برامج وزارة الإسكان لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية ، ما يمثل تتويجاً لجهود مستمرة من التعاون بين الجانبين في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بتوفير الحلول السكنية للمواطنين.

وتضم المرحلة الأولى من برنامج الدعم السكني في حي “الشروق الذي تم تخصيصه لوزارة الإسكان خلال شهر سبتمبر الجاري، (175) وحدة مجهزة ومعدة للسكن تتكون من ثلاث غرف نوم، إضافة إلى أنه سيتم طرح العديد من المشاريع السكنية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن توقيع اتفاقية الشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تعد خطوة أولى في مسيرة حثيثة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز سبل التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، لتحقيق الأهداف التي أعلنت في خطة برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكد الحقيل، إن هذا الاتفاق يساهم ضمن مشاريع الوزارة في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية المتنوعة للمواطنين بأسعار مناسبة مدعومة، وسيتم تجهيزها بأعلى معايير الجودة والبناء، مشيراً إلى أن الوزارة تنوي إقامة شراكات مثمرة مع كبريات الشركات الرائدة في القطاع الخاص، للإستفادة من الفرص المتاحة لها ومن ثم تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أن توقيع الشراكة مع وزارة الإسكان يمثل التزام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتقديم حلول سكنية عصرية تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مضيفاً إلى أن إختيار وزارة الإسكان لحي الشروق تأكيداً على الالتزام بتسليم المشروع في موعده المحدد وفقاً لأفضل معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي اليوم محط أنظار الكثيرين من العائلات والشباب، بجانب قطاع الأعمال والشركات الوطنية والعالمية خاصة الباحثين عن فرص واعدة في مجال الاستثمار والإسكان والأعمال والسياحة والترفيه.