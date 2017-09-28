صراحة – محمد المحسن : ‏اوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي ان مفتشو السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تمكنوا من ضبط عدداً من المخالفات في (4) مباني عالية موزعة في عدد من المواقع استلزمة ايقافها عن العمل مؤقتاً وذلك خلال حملته التفتيشية للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق .

ورصد المفتشون عددا من المخالفات وتعاملوا معها وفق الأنظمة في إطار أعمال حملة السلامة الوقائية بتوجيه من العميد سعد الراجح مدير الادارة العامه للدفاع المدني بمدينة الرياض، وألزموا المقاولين وشركات السلامة بعدد من المواقع بتطبيق قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات للمباني (تحت الإنشاء) وتفعيلها سواء فيما يتعلق في أنظمة السلامة وشروط السلامة المتعلقة في الروافع و السقالات والسلالم واستخدام معدات الوقاية الشخصية وتفعيل دور المختص بإعمال السلامة.

ومن المخالفات التي تم ضبطها: التخزين في الاقبيه، ونقص في أنظمة السلامة، وعدم متابعة أعمال الصيانة لها، بالإضافة إلى عدم تقيد بعض المقاولين في المباني تحت الإنشاء بتطبيق قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.

وصاحب الحملة مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة وكذلك التعرف على الفترة التي تحتاجها فرق الدفاع المدني للوصول لهذه المواقع. كما تم الكشف على عدد كبير من المنشآت التجارية الموجودة في تلك الأبراج.