صراحة – خالد الحسين : قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان بأن الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة وتطبيق لائحة وأنظمة المرور على الذكور والإناث على حد سواء ، قرار تاريخي يخط بماء الذهب وسيذكره التاريخ لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله.

أضاف الربيعان قائلاً : حسب توجيهات سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله وبمتابعة من معالي مدير الأمن العام وإشراف مباشر من سعادة مدير الإدارة العامة للمرور فإن رجال المرور جاهزون لتطبيق أنظمة وتعليمات المرور على الجميع دون إستثناء وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ بإذن الله على أمن المجتمع وسلامته.

وقال : عندما تقود المرأة مركبتها بنفسها بدلاً من السائق الأجنبي سيقضي ذلك على العديد من سلبيات السائقين الأجانب كما نتطلع لأن نشاهد -بإذن الله- عند تطبيق القرار بتاريخ ١٠/١٠ من هذا العام تغيرات على مستوى السلامة المرورية بالشارع العام كون المرأة ستكون مدركة لأهمية القيادة التي تقوم بها وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سلامتها وسلامة الأخرين .

وتوقع الربيعان أن يقلل ذلك بإذن الله من حوادث نقل المعلمات والتي راح ضحيتها أرواح بريئة كانت تقوم بأداء رسالة عظيمة لمجتمعنا.

وعن الترتيبات .. أوضح الربيعان بأن الصورة ستتضح أكثر للجميع بعد توصل اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والمالية والعمل والتنمية الإجتماعية للترتيبات اللازمة حول تطبيق هذا القرار.

وأعرب الربيعان عن تمنيات الإدارة العامة للمرور السلامة الدائمة للجميع.

واختتم تصريحه قائلاً : أسأل الله العظيم أن يعود بالخير لبلادنا من هذا القرار التاريخي وأن يحفظ مليكنا وسمو ولي عهده الأمين ويحفظ المملكة وشعبها ومن يعيش على أرضها الطاهرة من كل مكروه.