صراحة – نواف العايد : أفادت صحة الرياض أن قسم الطوارئ بمستشفى الإيمان العام بالرياض قدم خدماته العام الماضي 1438هــ لأكثر من ( 140 ) ألف مراجع، حيث اختلفت حالاتهم وإصاباتهم مابين حوادث سيارات وحالات مرضية طارئة, وإصابات طارئة، وحالات جراحية متوسطة وخطرة ، وبلغت نسبة الحوادث المرورية 20 % تنوعت مابين حالات خطيرة ومتوسطة .

ويقوم المستشفى بجهود في التوعية والتحذير من مخاطر الحوادث المرورية والممارسات الخاطئة في القيادة مثل السرعة والتفحيط وإستخدام الجوال أثناء القيادة وعدم التقيد بأنظمة المرور وعدم ربط حزام الأمان وما تؤدي إليه من إصابات خطيرة وقاتلة .

يذكر أن طاقة المستشفى السريرية تبلغ 200 سرير وبلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية أكثر من 90 ألف مراجع في جميع العيادات العامة والتخصصية بما فيها فحوصات المختبر وفحص ما قبل الزواج وعيادة المشورة الطبية لفحص ما قبل الزواج .

يشار إلى أن وزارة الصحة أطلقت على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد إنتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها، موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الإنتظار لكل تخصص، كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام إنتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوما .

وتهدف وزارة الصحة من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للإرتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي إحتياجاتهم الصحية .