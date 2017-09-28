صراحة – محمد المحسن : يسعى فريق الهلال حامل اللقب إلى استعادة سكة الانتصارات عندما يستضيف فريق القادسية بعد غد في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وكان الهلال قد تعادل أمام الاتحاد في الجولة الماضية بعدما استهل الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، ويطمح إلى كسب النقاط الثلاث للبقاء في الصدارة في ظل المنافسة التي يواجهها من مطاردة المباشر الباطن الذي يفتتح المسابقة اليوم بملاقاة الفتح الثامن .

ويدخل الهلال المباراة في أفضل حالاته الفنية والمعنوية بعدما وضع قدما في نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا عقب فوزه الكبير على بيرسيبوليس الإيراني 4-صفر الثلاثاء الماضي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في ذهاب نصف النهائي .

ويعول مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز على المهاجم السوري عمر خريبين الذي أحرز ثلاثية في مرمى بيرسيبوليس، لكن القادسية الذي يتقاسم المركز الثالث مع الأهلي والفيصلي، لن يكون خصما سهلا، فهو يتطلع بدوره إلى استعادة توازنه بعد تعادله مع الفيصلي 1-1 في المرحلة الماضية .

ويخوض فريق الأهلي اختبارا سهلا أمام ضيفه الرائد الأخير بعد غد ، حيث يسعى الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط إلى إضافة ثلاث نقاط تؤهله إلى المركز الثاني ، أو تؤمن له مركزه الحالي على أقل تقدير ، فيما يطمح الرائد الأخير بنقطة واحدة إلى الهروب من المركز الأخير وتحقيق أول فوزه له بالدوري .

ويلعب السبت فريق الفيصلي الرابع برصيد 7 نقاط مع الاتفاق الحادي عشر برصيد 4 نقاط ، وتظل الطموحات متشابهة بين الفريقين في ظل المستوى الفني المتباين بينهما فكل يسعى إلى حصد النقاط الثلاث .

ويلتقي فريق الشباب مع النصر غدا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، في ظروف متشابهة إلى حد كبير ، فالأول أقال مدربه الوطني سامي الجابر وأسند المهمة لمساعده الإنجليزي مايك نويل لحين التعاقد مع مدرب جديد، كما أقال النصر مدربه البرازيلي ريكاردو غوميز وكلف مساعده روجيرو موريس بالمهمة مؤقتا، ويحتل النصر المركز السابع برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف الشباب السادس .

كما يلعب فريق الفيحاء مع نظيره أحد غدا على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ، ويحتل فريق الفيحاء المركز قبل الأخير بنقطتين ، وأحد بالمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط