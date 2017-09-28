صراحة – خالد الحسين : عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه الدوري التاسع اليوم الخميس في جدة، برئاسة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل بن محمد عزت، وحضور أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وجاءت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

– اعتماد محضر الاجتماع السابق.

– المصادقة على تكليف الأستاذ عبدالإله مؤمنة أمينًا للاتحاد.

– إقرار إقامة بطولة كأس سمو ولي العهد (السوبر سابقًا) هذا الموسم بين فريقي الهلال والاتحاد، فيما سيكون طرفا المباراة في الموسم المقبل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل دوري المحترفين السعودي، وفي حال تحقيق أي نادٍ للقبين خلال الموسم، تقام المباراة بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والفريق صاحب المركز الثاني في بطولة دوري المحترفين السعودي.

– اعتماد تعديل فترة طلب الأندية الاستعانة بطاقم التحكيم الأجنبي، بحيث تكون 15 يومًا فيما يخص الفريق المستضيف، وفي حال عدم الطلب يحق للفريق الضيف طلب الاستعانة بطاقم التحكيم الأجنبي قبل 12 يومًا من موعد المباراة.

– الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الفنية، وذلك على النحو التالي:

1- طلال آل الشيخ – رئيسًا

2- عبداللطيف الحسيني – عضوًا ومديرًا تنفيذيًا

3- علي كميخ – عضوًا

4- د. يحيى العيافي – عضوًا

5- خالد الفرحان – عضوًا

– الموافقة على فتح المجال أمام الشركات لتنظيم الدورات والبرامج التطويرية للمدربين بالتقدم بالطلبات لمجلس إدارة الاتحاد.

– الإطلاع على ما عرضه رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية حيال العمل الذي قامت به اللجنة في الفترة الماضية.

– تأجيل عدد من مباريات الجولة السادسة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيتم الإعلان عنها من قبل لجنة المسابقات بعد الانتهاء من جدولتها، لما فيه مصلحة لاعبي المنتخب الوطني.