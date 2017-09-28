صراحة – خالد الحسين : وقع مجلس إدارة النادي مساء اليوم الخميس اتفاقية شراكة مع شركة تانيا للمياه؛ لتكون المياه الحصرية الرسمية للنادي؛ بعقد يمتد لمدة موسمين، حيث مثل النادي في التوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس “عبدالرحمن النمر، فيما مثّل شركة تانيا للمياه رئيس مجلس الإدارة المهندس “شويمي بن عجيان ال كتاب”.

وعبّر “النمر” عن سعادة مجلس الإدارة في إبرام شراكة مع أحد أكبر الشركات التي تمتلك مصنعًا للمياه في الشرق الأوسط، لتكون المياه الرسمية للنادي، حيث أتت هذه الشراكة ضمن خطط مجلس الإدارة في زيادة عوائد النادي المادية، بتنسيق مباشر مع شركة صلة الرياضية، وأضاف:”نود أن نشكر شركة “صلة الرياضية” على جهودها في هذا الجانب، وأتمنى أن تعود هذه الشراكة بالنفع على النادي وشركة تانيا للمياه”.

من جهته، عبر المهندس “شويمي آل كتاب” رئيس مجلس ادارة شركة تانيا للمياه عن سعادتهم بهذه الشراكة مع زعيم أكبر القارات والنادي الأكثر تحقيقًا للبطولات، مقدمًا شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، على جهوده في إبرام اتفاقية الشراكة، ذاكرًا أن تانيا تفخر بأن تكون المياه الحصرية الرسمية للنادي، وزاد:”نعتز بالشراكة التي تجمعنا في نادي الهلال، وأثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة “صلة الرياضية” لإتمام الشراكة، وأتمنّى أن تحقّق ما يعود بالنفع على الطرفين”.

يشار إلى أنّ مياه تانيا تعد ثالث أكبر مصنع للمياه في الشرق الأوسط بطاقة انتاجية تصل إلى مليار لتر سنويًا؛ حسب تصنيف شركة آي سي نيلسون المتخصصة في أبحاث التسويق ، كما أنها تمتلك أكثر من 20 فرعًا على مستوى المملكة.