صراحة – وكالات: أعلن نادي بايرن ميونيخ عن إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد أقل من شهرين فقط على بداية موسمه الثاني مع بطل ألمانيا.

وتوصل النادي البافاري لهذا القرار بعد سقوط الفريق بمعقل سان جيرمان بثلاثية نظيفة بأسوأ نتيجة بتاريخ بطل ألمانيا بتاريخ دور المجموعات في دوري الأبطال على أن يتولى مساعده ويلي سانيول تدريب الفريق مؤقتاً.

وتحدث الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغيه ببيان رسمي عن هذا القرار بالقول ” أداء الفريق منذ بداية الموسم لم يرتقي لمستوى توقعاتنا ومواجهة باريس أكدت الحاجة لاتخاذ قرار وبعد اجتماع بيني وبين صالحاميدزيتش أخبرنا المدرب بقرارنا”.

وأضاف رومينيغيه “أشكر أنشيلوتي على تعاونه معنا وعلى التطور الذي أظهره، كارلو صديقي وسيبقَ كذلك لكن نحن بحاجة لاتخاذ قرار احترافي وأنا أنتظر ردة فعل إيجابية من الفريق حالياً”.

الفترة الأخيرة من مسيرة أنشيلوتي ببافاريا شهدت على مشاكل كثيرة حيث أبدى عدة لاعبين عدم رضاهم على طريقة لعب الفريق خاصة ليفاندوفسكي ومولر إضافة لتفاقم الأمر خلال لقاء سان جيرمان مع وضع هوميلس وبواتينغ على دكة البدلاء.

وحقق بايرن ميونيخ أسوأ بداية له بالبوندسليغا بآخر 6 سنوات بعد تحقيقه 13 نقطة بأول 6 جولات ليحتل المركز الثالث متخلفاً عن دورتموند المتصدر بفارق 3 نقاط.

يُذكر أن سانيول كان قد قاد بوردو سابقاً للتأهل للدوري الأوروبي وبدأ العمل كمساعد لأنشيلوتي مع بداية الموسم الحالي علماً أن بايرن أعلن أيضاً عن إنهاء عقود جميع أفراد الطاقم الفني باستثناء سانيول وجيرلاند