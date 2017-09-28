صراحة – محمد المحسن : تعلن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة معيد لقسم علم النفس في تخصص علم النفس طلاب عدد (1) للعام الدراسي 1438 /1439 هــ حسب الشروط التالية:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2-أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص علم النفس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3-أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا.

4-أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5-أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

6-أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل أو STEP أو IELTS

تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم علم النفس – كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمبنى رقم (112)، غرفة رقم (404)، أو على البريد الالكتروني zmelyani@hotmail.com وذلك من تاريخ 19 /1 /1439هــ حتى 19 /2 /1439هـ.

كما تعلن الكلية بفرع الفيصلية عن توفر وظيفة معيدة لقسم اللغات الأوروبية في تخصص لغة فرنسية طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1438 /1439 هــ حسب الشروط التالية:

1-أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2-أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص لغة فرنسية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3-أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا.

4-أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5-أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.

6-أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التو فل أو STEP أو IELTS

تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي تم اجتيازها إن وجدت إلى مكتب ( 80192 – 80362 ) بمبنى رقم (D)، غرفة رقم (102)، أو على العنوان البريدي ص.ب 55003 جدة 21523 أو على البريد الالكتروني elsg.end@kau.edu.sa وذلك من تاريخ 18 /1 /1439هــ حتى 18 /2 /1439هـ.